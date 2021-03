Fremtiden for planlagt havmøllepark ved Omø er uvis

Energiselskabet European Energy har i knap et år ventet på at få afklaret, om selskabets langt fremskredne planer om at opføre en vindmøllepark i Smålandsfarvandet syd for Omø vil blive bremset af, at farvandet udpeges til et fuglebeskyttelsesområde.

Det gjorde Miljøministeriet så i fredags, men samme dag udsendte Erhvervsministeriet kort til den kommende havplan, hvor der er afsat plads til vindmøllerne ved Omø – i fuglebeskyttelsesområdet.