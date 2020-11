Staten sætter havmølleprojekt i bero på ubestemt tid

Energistyrelsen har sat behandlingen af en ansøgning om anlæg af en støttefri havmøllepark ved Omø i det sydlige Storebælt i bero. Det sker, med henvisning til at området kan komme i betragtning ved udpegning af nye fuglebeskyttelsesområder til havs.

Det er en sag, som skiftende regeringer på opfordring fra EU-Kommissionen har overvejet siden maj 2016. Energistyrelsen oplyser, at den første gang omtalte muligheden for udpegning af et fuglebeskyttelsesområde over for virksomheden bag vindmølleplanerne, European Energy, i marts i år.

Det blev også nævnt i mindre konkret form, da styrelsen i maj godkendte miljøkonsekvensrapporten for projektet Omø Syd. Dengang fandt styrelsen ikke anledning til at sætte projektet i bero.