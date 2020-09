Havmøllepark kan blive standset af statslig nølen

En vindmøllepark syd for Omø i Storebælt, som uden statsstøtte vil kunne levere strøm svarende til 350.000 husstandes forbrug, hænger i en tynd tråd. Selskabet bag vindmølleparken Omø Syd har efter et årelangt forløb fået godkendt sine forundersøgelser, men har samtidig for første gang fået besked om, at »nye forhold« som udpegning af et Natura 2000-område i farvandet kan betyde et stop for projektet.

Og netop det har Miljø- og Fødevareministeriet overvejet i foreløbig fire år. Ministeriet bekræfter over for Politiken, at der er overvejelser om nye Natura 2000-områder, heriblandt fuglebeskyttelsesområder. Det fremgår ikke, hvornår disse overvejelser vil være afsluttet.

Da der er tidsfrister for det videre forløb om eventuel godkendelse af havvindmølleparken, kan selskabet bag, European Energy, ikke bare vente og se tiden an. Derfor vil selskabet, der allerede har postet omkring 20 millioner kroner i projektet, søge om etableringstilladelse. Det skal ske senest 22. november.