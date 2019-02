Energiselskaber: Det er urimelig bøvlet at arbejde med kystnære havmølleprojekter

Sager tager alt for lang tid, og Energistyrelsen har adskillige gange ændret sine krav ift. vindmølleprojekter, mener to energiselskaber.

I foråret 2015 kunne energiselskabet European Energy fortælle, at miljøredegørelsen om selskabets planlagte vindmøllepark i Storebælt nær Omø ville være færdig to uger senere. Men der er stadig ikke blevet opstillet vindmøller ved Omø.

Et lignende projekt længere oppe i Storebælt, nærmere bestemt i Jammerland Bugt syd for Kalundborg, gik selskabet i gang med i 2012. Her er miljøredegørelsen nu i offentlig høring.

Det langstrakte forløb skyldes, at Energistyrelsen adskillige gange har ændret sine krav, siger European Energys direktør, Knud Erik Andersen. Det gælder især projekternes mulige påvirkning af fuglelivet, for eksempel edderfugle og sortænder.

Vi har været trukket lidt rundt i manegen Knud Erik Andersen, European Energy

Her har European Energy skullet vurdere den samlede påvirkning af ikke blot egne projekter i Storebælt-området, men også af arbejdet med en fast forbindelse over Femern Bælt lidt længere mod syd.

»Vi er blevet bedt om at lave genberegninger flere gange, men man ved ikke rigtig, hvornår Femern Bælt-byggeriet går i gang, og hvordan det forløber. Derfor har vi været trukket lidt rundt i manegen og skullet lave rigtig mange beregninger. Det har taget meget tid. Samtidig har styrelsen beskåret vores ansøgningsområder i flere omgange. Det kræver også nye beregninger«, siger Knud Erik Andersen.

Det svenske selskab Vattenfall, som vandt statens udbud af to kystnære havmølleparker ved den jyske vestkyst, er heller ikke tilfreds med sagsbehandlingen. Selskabet fik fredag besked af Energistyrelsen om at udarbejde en ny miljøredegørelse om det ene projekt, Vesterhav Syd, fordi den oprindelige redegørelse, som styrelsen selv stod bag, er blevet underkendt af Energiklagenævnet efter en årelang sagsbehandling.

Forløbet er skidt for investeringer i havvind, mener direktøren for Vattenfall Danmark, Michael Simmelsgaard:

»Med afgørelsen om Vesterhav Syd og de processuelle konsekvenser, som de er kendt i dag, er der blevet sat spørgsmålstegn ved den måde, man har arbejdet med havvindinvesteringer på i Danmark«, siger han i en skriftlig kommentar.

Knud Erik Andersen fra European Energy vil ikke kommentere Vattenfall-sagen direkte. Men han siger, at når sagerne tager så lang tid, må selskaberne have en vis fleksibilitet, når de får den endelige tilladelse. For eksempel når det gælder valg af møller. Den teknologiske udvikling går så hurtigt, at det kan føre til valg af mindre effektiv teknologi, hvis man skal lægge sig fast på det tidligt i forløbet.

Den nyeste teknologi kan være til fordel for naboerne, påpeger han. Som eksempel nævner han det blinkende lys i toppen af vindmøller, som er et af de store kritikpunkter, når de opstilles tæt på kyster præget af natur og mørke.

»Der er udviklet radarsystemer, som kan se, om der er fly på vej ind i nærområdet, så man kan nøjes med at tænde lamperne, når det er relevant. Det vil ifølge vores beregninger betyde, at lamperne på vindmøller i Jammerland Bugt vil være slukket 93 procent af tiden. Men der er ikke lovhjemmel til, at vi gøre det. Det vil kræve en dispensation«, siger han.