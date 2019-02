Kystnære havmøller er havnet i høj søgang

Det svenske energiselskab Vattenfall skal udarbejde en ny miljøvurdering af den omstridte havvindmøllepark Vesterhav Syd, som skal opføres ganske tæt på den jyske vestkyst ud for Holmsland Klit. Det meddelte Energistyrelsen fredag. Det kan tage mange måneder, da den nye vurdering vil kunne påklages til Energiklagenævnet.

Projektet er blevet mødt med en regn af protester fra sommerhusejere i området. Lige før jul gav Energiklagenævnet dem ret i, at den eksisterende miljøredegørelse er udarbejdet på et upræcist grundlag. Derfor skal der udarbejdes et tillæg med udgangspunkt i det konkrete projekt, lød det fra nævnet.

Og det er Vattenfalls opgave, erklærede Energistyrelsen fredag, selv om det er Energistyrelsen, der har stået for arbejdet med den oprindelige miljøredegørelse. Det samme vil efter alt at dømme blive tilfældet for den kystnære havmøllepark Vesterhav Nord syd for Thyborøn. Også den står Vattenfall bag.

Det er det seneste led i en langstrakt proces. Forløbet skaber uklarhed om investeringer i havvind i Danmark, mener Vattenfall Danmarks direktør, Michael Simmelsgaard. Han tilføjer dog, at Vattenfall fortsat er »fuldt dedikeret« til de to projekter, der vil forøge den danske elproduktion fra vind med op mod 10 procent.

Vesterhav Syd og Vesterhav Nord skal opføres som resultat af et offentligt udbud, og produktionen af strøm fra dem vil få støtte i de første 10-12 år.

Det er ikke tilfældet med tre andre kystnære havmølleprojekter i Danmark, som også møder protester. Her vil blive tale om produktion af strøm på markedsvilkår.

I januar mødte 600 mennesker op til et offentligt møde om den kystnære havmøllepark, som er planlagt i Jammerland Bugt syd for Kalundborg. Den omfatter op til 80 vindmøller i en afstand på 6-8 kilometer fra kysten. Kalundborg Kommune er lodret imod projektet.

Borgmester Martin Damm (V) fremhæver, at kommunen rummer vindmøller på land med en produktion, der svarer til 1,7 gange borgernes strømforbrug: »Så vi er ret ambitiøse. Men vindmøller i Jammerland Bugt er et fejltrin. Det er lige midt i vores turistområde«, siger han.

Det er det danske firma European Energy, som står bag planerne i Jammerland Bugt. En miljøredegørelse om projektet er netop nu i offentlig høring. Firmaets grundlægger og leder, Knud Erik Andersen, påpeger, at firmaet har lyttet til kritikken, idet møllerne i det oprindelige projekt stod blot 4 kilometer fra kysten.

Protesterne gør ikke det store indtryk på ham.

»Vi ser det i et lidt større perspektiv. Der er brug for, at Danmark får sat mere tempo på udbygningen med fossilfri energi«, siger han og minder om, at det er op til 35 procent dyrere at opstille vindmøller langt ude på havet.

European Energy vil også rejse en kystnær havmøllepark ved Omø længere sydpå i Storebælt. Her er miljøredegørelsen afsluttet, og projektet ligger nu til endelig beslutning i Energistyrelsen.

De svenske myndigheder i form af Naturvårdsverket har gjort indsigelse mod begge projekter med henvisning til en konvention om projekter med grænseoverskridende effekter. Naturvårdsverket mener, at de to projekter vil have en negativ indvirkning på flere havfugle, ikke mindst edderfugle og fløjlsænder, som begge er rødlistet internationalt.