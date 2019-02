Dansk Energi: Vi skal have meget mere sol og vind

Om 11 år skal Danmark producere over 6 gange så meget strøm fra havvindmøller som i dag, en tredjedel mere fra vindmøller på land og 16 gange så meget strøm fra solceller.

Det er langt mere, end der indgår i Folketingets energiaftale fra sidste år. Den lægger op til 2-3 gange så meget havvind som i dag og sætter et loft over antallet af vindmøller på land, som reelt gør en udbygning umulig.

Men en langt større udbygning er en forudsætning for, at Danmark gør sin del for at leve op til målene i Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til 1,5-2 grader, mener brancheorganisationen Dansk Energi på baggrund af en frisk analyse af behovet for vedvarende energi i hele Nordvesteuropa frem til 2030.

Fakta Grøn energi frem til 2030 Dansk Energi er nået frem til, at vi i 2030 skal have følgende kapacitet af vind- og solkraft, hvis Danmark skal leve op til Paris-aftalen: 10 GW (gigawatt) havvind. Eksisterende havmøller plus planer for havmølleparker ifølge Folketingets energiforlig: 4 GW 5,6 GW landvind. Der er i dag 4,2 GW landvind, men mange møller vil være udtjente inden 2030. Ifølge energiforliget skal antallet af vindmøller på land sænkes fra i dag ca. 4.300 til 1.850 i 2030. Det umuliggør i praksis en udbygning, selv om nye møller kan producere meget mere strøm end de gamle. 16 GW solceller. Der er i dag 1 GW. I hele Nordvesteuropa fra Finland til Irland og Frankrig skal tempoet i udbygningen med havvind firedobles, udbygningen af solkraft seksdobles, og udbygningen med landvind fordobles for at leve op til Paris-aftalen. Kilde: Dansk Energi



Derfor skal planlægningen af både vind- og solenergiprojekter gå meget hurtigere, mener Dansk Energi. Og organisationen foreslår et opgør med modstanden mod at opstille vindmøller på land.

»Den store udbygning er den eneste måde, hvor vi kan komme i mål i forhold til Paris-aftalen på basis af de teknologier, der er til rådighed i dag. Det er, hvad vores model når frem til, når man beder den finde den bedste løsning«, siger Kristine van het Erve Grunnet, som er branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi.

På basis af Energistyrelsens Teknologikatalog bygger modellen blandt andet på, at al vind- og solstrøm i 2025 vil være billigere end strøm produceret på kul og naturgas. Det skyldes både billigere grøn teknologi og stigende priser på CO 2 -kvoter i EU. Strøm fra vindmøller på land er allerede i dag billigere end sort strøm, og det vil fortsat være billigere end havvind og sol mindst frem til 2035.

Dette ’grønne’ scenarie forudsætter, at grøn strøm kommer massivt ind i industri, transport og i varmesektoren, blandt andet i form af elbiler og varmepumper. Udfordringen er at sikre, at der er grøn el nok.

Dansk Energi lægger ikke skjul på, at det ikke bliver let at nå de ambitiøse mål, hverken i Danmark eller i resten af Nordvesteuropa.

»Det stræk, som vi bevæger os ud i nu, kan vise sig at være langt vanskeligere end det hidtidige«, hedder det i analysen.

Et af de punkter, hvor myndighederne kan gøre noget, er i forhold til planlægning for vind og sol. Her har både kommunerne og landspolitikerne svigtet, når det gælder opstilling af vindmøller på land, mener Dansk Energi, som frygter, at de samme problemer kan dukke op i forhold til store solkraftanlæg.

Havmøller er ikke nok

»Op mod kommunalvalget i 2017 så vi rigtig mange vindprojekter, der døde på grund af relativt få borgerklager«, siger Kristine van het Erve Grunnet, med henvisning til at vindmølleprojekter med en samlet kapacitet på ca. 305 megawatt, der ville kunne levere el til et par hundrede tusinde husstande, blev droppet i 2017.

Dansk Energi efterlyser opbakning fra landspolitikerne, når de lokale protester blusser op. Protesterne skyldes ofte frygt for støjgener og for naturen, ikke mindst fuglelivet.

Men hvorfor kan man ikke nøjes med stille de store vindmøller op til havs, som kritikerne foreslår?

»Når vi tager prisen i betragtning, har vi også brug for vindmøller på land. Det bliver langt dyrere, hvis det hele skal bygges ude på havet. Strømmen skal jo føres i land. Og hvorfor ikke etablere vedvarende energi der, hvor det er billigst, og udnytte de fantastiske vindressourcer, vi har, så vi kan yde et klækkeligt bidrag til den grønne omstilling i regionen«, siger Kristine van het Erve Grunnet.

Flere meningsmålinger har vist, at der generelt er stor opbakning i Danmark til grøn energi, også til vindmøller på land. Dansk Energi mener, at modstanden mod vindmøller bliver talt op, så den kommer til at virke større, end den reelt er.

Organisationen foreslår, at en række særregler på området skrottes, og at der i stedet udvikles andre og mere fleksible metoder til inddragelse af borgerne.

Det tager i dag 5-7 år at få godkendt og opstillet vindmøller på land. Det bør gøres på kortere tid, for den langvarige proces er uoverskuelig for de berørte borgere, mener Dansk Energi.