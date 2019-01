Ngo'er fremsætter et borgerforslag om en skarp klimalov

De femårige klimamål og sektormålene skal sikre, at Danmark ikke skubber den nødvendige indsats foran sig, siger Troels Dam Christensen.

»Forskellen på 1,5 grader og 2 grader er nærmest, hvor hurtigt vi kommer i gang. Man kan godt have et langsigtet mål, men hvis man satser på at nå det ved at reducere udslippet voldsomt i de sidste år før målet, bliver det samlede udslip i perioden meget, meget stort. Derfor bliver man nødt til at have en budgettænkning ind: hvad er vores samlede CO2-budget«.

»Nogle vil argumentere med, at Danmark jo bare er et lillebitte land. Så har det overhovedet nogen effekt, at vi sænker vores udslip? Det har det. Der er en helt åbenlys ansvarsdimension: tænk hvis alle grupperinger på 5,5 millioner mennesker siger, at vi behøver ikke at gøre noget, fordi vi er så små«.

Ngo-gruppen vil overlade til Klimarådet – som skal have en mere uafhængig og selvstændig rolle – at beregne Danmarks CO2-budget med skyldigt hensyn til de historisk store danske udledninger. På baggrund af det skal der fastsættes femårige klimamål og sektormål.

Desuden skal klimahensyn indarbejdes i andre politikker. Det betyder, at regeringen, når den fremsætter nye lovforslag og planer, skal beregne, hvordan det vil påvirke udslippet af klimagasser. Hvis det vil føre til øget udledning, skal regeringen sikre kompenserende foranstaltninger.

Endelig skal Danmark være langt mere aktiv i international klimapolitik, end tilfældet har været i de senere år. Der skal sættes flere penge i udvikling af grøn energiteknologi og i klimabistand til de fattigste lande. Klimabistanden skal op på mindst fem milliarder kroner om året – over den generelle udviklingsbistand.