13-årige Mathilde: Jeg bliver ret irriteret, når de voksne siger, at det er os unge, der skal redde klimaet

Der er over 4 ½ år til, at jeg fylder 18. Inden da har jeg ikke stemmeret. Hvordan skal jeg kunne redde klimaet, når jeg ikke engang kan stemme på politikere, der vil gøre en forskel?

Mange voksne siger, at det er de unge, der skal redde Jorden fra global opvarmning.

»Det er nok de unge, der går forrest. Det er dem, der forstår, at fremtidens problemer bliver deres. De vil ikke – som os ældre – blive hængende i gamle vaner«, siger dronningen i sin nytårstale.

Jeg cykler i forvejen til skole og fritidsaktiviteter. Og jeg har heller ikke råd til at købe en flybillet

Det gjorde mig glad, at hun havde klimaet med i sin tale, for jeg synes, at der er for få, der forstår konsekvenserne af flyrejser og en oksebøf fredag aften, og endnu færre, der er villige til at handle på baggrund af deres viden.

Vi lærer i skolen, hvordan Jordens befolkning udfordrer naturens gang. Efter sådan en time tænker jeg endnu mere på klimaet. Mine klassekammerater er også blevet mere opmærksomme på klimaet, og når man som jeg går op i klima, er det fedt at høre sine klassekammerater reflektere over klimaet.

Som ung kan man ikke undgå at bemærke, at mange voksne mennesker siger, at det er os unge, der skal redde klimaet. Og det forstår jeg virkelig ikke. For når min lærer siger, at der er ganske få år tilbage at handle i, og lige bagefter siger, at det er unge, der skal redde klimaet, bliver jeg ret irriteret.

Hvilken forskel kan vi unge egentlig gøre? Jeg cykler i forvejen til skole og fritidsaktiviteter. Og jeg har heller ikke råd til at købe en flybillet.

Som 13-årig kan man spekulere over, hvorfor nogle voksne siger, at det er de unge, der skal redde kloden. Man kan ikke lade være med at tænke, at det er, fordi de voksne ikke orker at gøre det rigtige. Det er også virkelig dobbeltmoralsk, når voksne snakker om næstekærlighed, men ikke gør noget ved den globale opvarmning. For jeg kan ikke se næstekærligheden i at efterlade vores planet døende til den næste generation.

Vores planet er så smuk, så fin, og den advarer os gennem voldsommere vejr, men der er ikke nok, der lytter. Det er frustrerende, når man som 13-årig ved, at Jordens skæbne bliver afgjort i disse år, og at der ikke bliver gjort noget. Det kommer til at gå ud over mine efterkommere. Og det værste er, at jeg ikke kan gøre noget.