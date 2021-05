Vrede og undren i blå blok: Smalt rødt flertal er enige om reduktion af klimagasser

Regeringen har bøjet sig for støttepartiernes krav og har indvilget i et bindende delmål for reduktionen af drivhusgasser på 50-54 procent i 2025. Før forhandlingerne fredag havde regeringen spillet ud med 46-50 procent.

Det fremgår af en aftaletekst fredag indgået af regeringen, SF, De Radikale og Enhedslisten.

»Vi er blevet enige om et klimadelmål. Det er et meget ambitiøst mål og et udtryk for, at vi har lyttet til hinanden, og at regeringen har imødekommet det meget stærke ønske, der har været fra støttepartierne«, siger finansminister Nicolai Wammen (S) efter forhandlingerne.

Delmålet skal nu fastsættes ved lov og skrives ind i klimaloven.

Klimaloven er indgået bredt i Folketinget. Men til forhandlingerne om et bindende delmål for 2025 var kun regeringen og dens støttepartier indkaldt. Det har vakt vrede hos både Venstre og De Konservative.

ritzau