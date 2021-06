Stadig flere landmænd dropper ploven

Over en femtedel af den landbrugsjord, hvor der hvert år sås nye afgrøder, dyrkes i dag uden brug af plov og harve. Det er en fremgang på næsten 60 procent i løbet af blot fire år. Landmændene sparer en masse arbejdstid og en masse diesel, dyrkningsformen gavner klimaet, og både jorden og biodiversiteten får det bedre.

Over 5.000 landmænd har nu kastet sig ud i den nye dyrkningsform. Det er et par tusinde flere end i 2016.

Og det er der mange fordele ved, siger Lars J. Munkholm, professor ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Han har stået i spidsen for en forskergruppe, som på bestilling af Landbrugsstyrelsen har udarbejdet et overblik over den eksisterende viden om dyrkningsformen, der kendes som Conservation Agriculture – på dansk landbrug med minimal jordbehandling.