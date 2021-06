Dårlig økonomi fik landmand Niels Wibholm til at holde op med at pløje sine marker: »Jeg har lært, hvor meget der foregår under jordoverfladen«

Maskinhallen på Nøbbøllegaard Gods for enden af den lange allé af unge asketræer er halvtom. Først røg ploven ud. Snart kommer turen til harven, for den bruges mindre år for år. Andre maskiner er skiftet ud, for Niels Wibholm er i fuld gang med at omlægge sin jord på det sydlige Lolland til landbrug med minimal jordbehandling, mest kendt under sit internationale navn Conservation Agriculture.

Omkring halvdelen af de 290 hektar (2,9 kvadratkilometer) marker er nu lagt om. I de første år uden plov harvede han jorden, før han såede. Nu er han godt på vej til at droppe al jordbehandling, så såningen sker direkte ned i jord, der er dækket af halm eller andre planterester.

En af de nye maskiner, der står i hallen og stritter med et virvar af skær og slanger, er da også en såmaskine med skiveskær. Den kan skære riller skråt i jorden, hvor den efterlader frø og kunstgødning, som føres ud til skærene gennem slanger fra maskinens to tanke.