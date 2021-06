Transportministeren: »Der er brug for at skabe plads på vejene«

Transportminister Benny Engelbrecht, eksperterne siger, at det ikke flytter noget for klimaet, når vi investerer i kollektiv transport, samtidig med at vi gør livet lettere for bilisterne. Hvad er din kommentar til det?

»Vi skal gøre livet lettere også for bilister, der vælger den grønne løsning. En af de største barrierer for at få folk til at flytte fra diesel- og benzinbiler til elbiler er rækkeviddeangsten, og om det kan lade sig gøre at bruge sin elbil i hele landet. I dele af landet er man nødt til at have en bil. Kan ikke forestille mig at undvære bil, hvor jeg bor i Sønderjylland. Vi skal sikre, at folk vælger den grønne bil«.

Den nye aftale indeholder veje for 52 milliarder kroner. De veje har ikke noget med rækkeviddeangst at gøre. Hvorfor skal bilisterne have mere plads at boltre sig på?