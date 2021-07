Politisk flertal vil sende CO2 tilbage i undergrunden

Typisk har Danmark udledt CO 2 ved at afbrænde olie og gas fra undergrunden. Men fremover skal CO 2 fjernes fra røgen og puttes tilbage i undergrunden. Det er ambitionen i en ny aftale, der er indgået af et bredt flertal i Folketinget.

Indtil videre er partierne bag aftalen enige om at starte undersøgelser, der skal vise, hvor det kan lade sig gøre at lagre CO 2 i den danske undergrund.

Aftalen glæder klimaminister Dan Jørgensen (S).

»Med aftalen tager vi første skridt og lægger et godt fundament for at kunne komme i gang med fangst og lagring af CO 2 «, siger han i en pressemeddelelse.

»Det giver rigtigt god mening, for det gør, at vi kan fjerne nogle af de udledninger, som er nærmest umulige at komme til livs på andre måder, og vi kan skabe såkaldte negative emissioner«.

DI håber på eksportsucces

Med aftalen er der foruden lagring af CO 2 også lagt op til, at Danmark kan komme til at importere, eksportere og transportere CO 2 over landegrænser.

Det kan blive en rigtig god forretning for Danmark at lægge sig i front på det område. Det mener Troels Ranis, branchedirektør i Dansk Industri.

»Vi har muligheden for at udvikle en helt ny industri, som kan eksportere klimaneutrale brændstoffer til resten af verden. Og det vil kræve, at industrien har tilstrækkeligt med CO 2 til rådighed, som kan omdannes til brændstoffer, siger Troels Ranis i en skriftlig kommentar.

De politiske forhandlinger om en samlet strategi for fangst og lagring af CO 2 vil fortsætte efter sommerferien.

Det forventes, at de første projekter vil være i gang i 2025.

Bag aftalen om CO 2 -lagring står regeringen, Venstre, DF, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

Partierne er enige om at afsætte 210 millioner kroner fra forskningsreserven til undersøgelserne af den danske undergrund.

Ifølge analyser fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) er der plads til at lagre 12-22 milliarder ton CO 2 i den danske undergrund, oplyser Klima- og Energiministeriet.

Det svarer til mellem 400 og 700 gange Danmarks årlige CO 2 -udledninger.

ritzau