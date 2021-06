Regeringen vil fange, lagre og importere tonsvis af CO2

For at nå målet om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990 er fangst og lagring af CO2 udset som en central faktor.

Torsdag begynder de politiske forhandlinger om en samlet strategi for fangst og lagring af CO2, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

De steder, hvor det er svært eller umuligt at reducere CO2-udledningerne, er det i stedet en teknik at indfange og lagre det i undergrunden, så det ikke kommer ud i atmosfæren.

Ifølge ministeriet har det et stort potentiale, og der er plads til at lagre mellem 12 og 22 milliarder ton CO2 i den danske undergrund, viser analyser fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Det svarer til mellem 400 og 700 gange Danmarks årlige CO2-udledninger.

Danmark er klar til at importere CO2

Til Børsen siger klimaminister Dan Jørgensen (S) at Danmark er klar til at tillade import af indfanget CO2 fra andre lande for at lagre den. Det kan blive en god forretning for Danmark, lyder det.

»Og fra i morgen forhandler vi, hvordan vi gør det lovmæssigt muligt at fange, lagre og importere CO2. Det er essentielt for at få erhvervslivet med«, siger han til avisen.

Indfrielsen af lagringspotentialet kræver, at regulering og rammer er på plads. Det er ikke tilfældet i dag.

Regeringens udspil til rammerne for lagring indeholder tre dele. Det skal ifølge regeringen ske på en miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og det skal være muligt at importere og eksportere CO2, samt at nye lagringsmuligheder skal undersøges grundigt

Regeringen foreslår at afsætte 210 millioner kroner til undersøgelserne. Det skal sikre, at lagringen hurtigt kommer i gang, udtaler uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i pressemeddelelsen.

» Hvis vi hurtigt skal have CO2-lagring op at køre i Danmark, er der brug for forskning i, hvordan vi kan lagre CO2 i Danmark. Derfor foreslår regeringen, at vi sætter gang i en kortlægning, der kan fortælle os, hvor i undergrunden, vi bedst opbevarer CO2«, udtaler hun.

Forhandlingerne mellem Folketingets partier og regeringen begynder torsdag, men skal først afsluttes efter sommerferien.

ritzau