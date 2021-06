Grundstødt landbrugsplan viser, hvor langt ned ad dagsorden klimaet er rutsjet

Regeringens forhandlinger om en ny klimaaftale for landbruget har brug for kunstigt åndedræt.

Regeringen har satset på at få blå blok med i en aftale, men nu har Venstre smækket med døren og sagt, at det i hvert fald ikke bliver inden sommerferien. Dermed kommer Danmark til at mangle en plan for at skære ned på udledningen af drivhusgasser fra stalde og marker, en fjerdedel af det samlede udslip. Det gør det stadig sværere nå målet om at barbere 70 procent af udslippene i 2030.