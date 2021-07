Overblik: Biler, huse og træer påvirkes af EU's nye klimaplan

Artiklen er opdateret klokken 16.01

EU skal mindske sin udledning af drivhusgasser med 55 procent i 2030. Onsdag har kommissionen fremlagt sin plan for, hvordan det skal ske.

Se hovedtræk i planen, der skal forhandles færdig af medlemsstaterne, her:

Benzinbiler på vej ud

Nye biler og varebiler skal nedbringe deres udledning med 55 procent fra 2030 og 100 procent i 2035. Det betyder, at alle biler, der sælges i EU, skal være el- eller brintbiler i 2035.

Samtidig skal medlemsstaterne udvide ladekapaciteten, så den følger med salget af elbiler.

Klimatold på udvalgte varer

EU vil indføre en klimatold på udvalgte varegrupper, når de bliver importeret i EU. Den skal modvirke, at produktionen ikke bare flytter ud af EU.

CO2-brønde og tre milliarder træer

EU’s medlemslande skal finde ’CO2-brønde’ - det kan være skov eller andet, der binder CO2 - for samlet 310 millioner ton i 2030.

Der skal lægges en plan for, hvordan der bliver plantet tre milliarder nye træer i EU frem mod 2035.

Grøn energi

40 procent af energiproduktionen i EU skal være fra vedvarende energi i 2030.

EU’s medlemslande skal renovere tre procent af alle offentlige bygninger om året, så de bliver mere energieffektive.

Fly og skibe skal have adgang til grøn strøm i lufthavne og havne. Samtidig skal fly og skibe i højere grad flyve og sejle på mere bæredygtigt brændstof.

Skibe

Skibstransporten skal være del af EU’s system for handel med CO2-kvoter (ETS), for at sikre at den sektor i højere grad bidrager til reduktion af drivhusgasser.

ETS blev etableret i 2005 med det formål at reducere CO2-udledninger i den tunge industri og fra kraftværker. Siden blev luftfarten indlemmet i systemet, mens skibsfarten foreløbig er gået fri. Men den går ikke længere. Det betyder, at rederne skal købe kvoter, ellers må de ikke lægge til kaj i EU-havne.

Du kan læse hele klimaplanen her.

Kilder: EU.

ritzau