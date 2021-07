Klimaanalyse: Hun har sikret sig mod at havne i samme suppedas som Dan Jørgensen

Tænk tilbage på sommeren 2019. Klimavalget er overstået, og det står klart, at et flertal i det danske Folketing kan samles om en ny lov, der skal forpligte regeringen til at nedbringe udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Fast forward til februar i år. Efter halvandet år er der stadig ikke indgået aftaler, der troværdigt viser, hvordan Danmark kan leve op til det mål. Klimarådet dumper derfor regeringen og klimaminister Dan Jørgensen (S). Ja, faktisk er der for landbruget stadig end ikke indgået en aftale om at spare atmosfæren for så meget som et gram CO 2 .