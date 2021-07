Snart kan nedtællingen til den sidste solgte benzinbil begynde

EU-Kommissionen foreslår et forbud mod at sælge nye fossile biler i 2035. Det er en del af den længe ventede klimaplan, som kommissionen præsenterede i dag, og det møder stor begejstring i alt fra Rådet for Grøn Omstilling til Danske Bilimportører. Men det skaber også modkrav, og så spekuleres der i, om Danmark kan gøre mere for at komme hurtigere i mål.

Skruer vi tiden lidt tilbage, så har der tidligere fra dansk side været tanker om at forbyde benzin- og dieselbiler i Danmark fra 2030, men blandt andre Ilyas Dogru, chefkonsulent og forbrugerøkonom hos FDM, slog dengang på tromme for, at der i stedet blev stillet krav på EU-niveau.

»Det er nu lykkedes, takket være pres fra dansk side. Det er positivt i sig selv«, siger han.