Prisen for at svine klimaet til er tordnet op, og Danmark tjener milliarder på det

Det er altid rart at få nogle penge, man ikke lige havde regnet med. For den danske statskasse gælder det samme. Især når det ekstrabeløb, der pludselig dukker op i regnskaberne, løber op i mere end 5 milliarder kroner.

En massiv stigning i prisen for at forurene med CO 2 de seneste måneder har som hovedeffekt, at klimaet får det bedre, fordi virksomheder presses til at investere mere grønt. Men en ikke uvæsentlig bieffekt er, at EU’s lande, der udsteder retten til at forurene, pludselig får flere penge i kassen. Rigtig mange penge.