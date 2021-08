Dansk cementkæmpe: Vi betaler gerne klimaafgift - men pengene skal gå til klimaet

Når prisen for at udlede CO 2 hamrer i vejret, gør det ondt på virksomheder som Aalborg Portland, der er Danmarks største enkeltstående udleder. Men ikke så ondt, som man skulle tro. c0 2

Omtrent 80 millioner kroner vil det koste den nordjyske cementproducent alene i år, at prisen på de såkaldte CO 2 -kvoter, der giver ret til at udlede drivhusgasser fra produktionen, er hamret i vejret – fra 180 kroner i efteråret til omtrent 400 kroner nu. Og de kommende år vil det, der ret beset er en CO 2 -afgift for energitunge virksomheder, slå endnu mere igennem.

Men alligevel er der ikke utilfredshed med kvotesystemet. For det er ikke en ren dansk afgift – de højere priser skal jo betales af alle europæiske cementproducenter. Dermed bliver Portland ikke ramt særlig hårdt på konkurrencen, siger Thomas Uhd, der er bæredygtighedsdirektør i Aalborg Portland.