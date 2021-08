Organisationer reagerer: »Rapporten vil stå som en videnskabelig hjørnesten i de næste mange år«

Greenpeace:

»Den stigende hyppighed, omfang og intensitet af klimakatastrofer, der har afbrændt og oversvømmet mange dele af verden i de seneste måneder, er et resultat af tidligere passivitet. Hvis ikke verdens ledere begynder at handle på disse advarsler, vil tingene blive meget, meget værre«.

Doug Parr, videnskabelig leder i Greenpeace UK

Dansk Energi:

»Vi skal have olie, naturgas og kul helt ud. Væk med oliefyr, ind med eldrevne varmepumper og en plan for udfasning af naturgas til fordel for grøn gas og el. En grøn skattereform kommer til at spille en nøglerolle, så energikunder økonomisk guides til at træffe de rigtige grønne valg«.

Lars Aagaard,