Trækker overskrifter over hele verden: Sådan dækker de internationale medier FN's klimaadvarsler

FN’s nye klimarapport - og dens dystre prognoser for vor nære fremtid - fylder meget på de internationale mediers hjemmesider.

Fælles for dem er, at de fremhæver den hast, ændringerne ser ud til at komme med. Og at mange af dem benytter billeder af de voldsomme naturbrande, der i øjeblikket har ramt en lang række lande på den nordlige halvkugle. Brande, der næres af høje varmegrader og lange perioder med tørt vejr. Ganske som det i stadigt højere grad vil blive i fremtiden som følge af klimaforandringerne.

Britiske BBC hæfter sig ved, at der i dén grad slås alarm over den udvikling, der kan være på vej, næsten uanset hvad der gøres.