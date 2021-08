2,5 milliarder mennesker har kurs mod at leve med temperaturer på 29 grader døgnet rundt året rundt

Der er håb om at holde stigningen i de globale temperaturer på 1,5 grader, fastslog en rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, mandag. Men den kurs, verden indtil videre har sat, øger snarere varmen i det globale drivhus med 3 grader. Det har store konsekvenser for både isdækkede områder og for troperne.

Den seneste rapport fra FN undersøger ikke, hvordan verdens udslip af drivhusgasser forventes at udvikle sig. Den konkluderer, at hvis vi trækker klimanødbremsen nu, er målet fra klimaaftalen i Paris stadig inden for rækkevidde.