Danmark bliver yderligere 3,5 grader varmere: »Jeg tror ikke, at nogen har indset, hvad vi ser ind i«

Selv forskere, som hver dag ser klimamonstret i øjnene, kan have vanskeligt ved at fortælle historien om, hvilket brøl der venter de fremtidige generationer. Sproget og billederne har en tendens til at glide forbi øjnene som data, grafer og fotos fra en fjern verden i stedet for at trænge ind under huden.

Sebastian Mernild, prorektor på SDU og en af de danske forfattere bag FN’s nye klimarapport, kan med et nyt webbaseret værktøj fremvise det ene højrøde verdenskort efter det andet. På hver deres måde illustrerer de, hvordan vores forurening af atmosfæren med drivhusgasser ændrer planeten.

Men det er først, da han zoomer ind på den region, som Danmark er en del af, at det kommer helt tæt på. Så står det klart, at de børn, som danske mødre føder i år, kommer til at vokse op i et meget anderledes klima end deres bedsteforældre.