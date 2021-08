Ny beregning: Danmarks CO2-budget er opbrugt om højest 15 år

Danmark vil have opbrugt sit samlede CO2-budget mange år inden 2050, hvor Danmark ellers efter planen skal være klimaneutral.

Det viser beregninger fra Greenpeace, som er lavet på baggrund af tallene for det globale CO2-budget i den seneste rapport fra FN’s klimapanel, IPCC.

Det skriver dagbladet Information.

Selv hvis de fastsatte mål om 54 procent reduktion i 2025 og 70 procent i 2030 overholdes, vil Danmark have opbrugt hele sit tilbageværende CO2-budget i 2036.

Fortsætter CO2-udledningerne derimod som hidtil, vil CO2-budgettet allerede være opbrugt i 2031.

Ud fra en sådan budgetbetragtning burde samtlige danske CO2-udledninger altså stoppe om ti til 15 år, hvis Danmark skal yde sin ligelige andel til at sikre Parisaftalens mål om temperaturstigninger på højst 1,5 grader.

Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer og en af hovedforfatterne til den nyeste rapport fra FN’s klimapanel, understreger, at sådanne beregninger altid er behæftet med en vis usikkerhed.

Han mener dog, at der er et godt rationale i dem.

»Det ser fornuftigt ud, og jeg kan ikke se, at der skulle være noget i vejen for, at de holder vand«, siger han.

Danmark får travlt

Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver i Greenpeace, erkender over for Information, at beregningerne kommer med en vis usikkerhed, men siger, at det viser, at Danmark får travlt, hvis klimamålet skal nås.

»Konklusionen er, at det er alt for sent at gå i netto nul i 2050. Vi har opbrugt budgettet lang tid før 2050, som vi normalt snakker om«, siger han.

Globalt er der ifølge FN’s klimapanel et tilbageværende CO2-budget på henholdsvis 500 og 400 milliarder ton CO2, alt efter om verden vil have 50 eller 66 procents chance for at begrænse temperaturstigningerne til 1,5 grader jævnfør Parisaftalen.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) afviste at kommentere beregningerne fra Greenpeace, eftersom at han var på en regeringskonference i Fredericia.

ritzau