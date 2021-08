Danske biler drøner langt udenom klimamålet

En ny opgørelse dokumenterer, at biler, varebiler, lastbiler, fly og skibe drøner langt uden om klimamålet. Ikke nok med, at transportens klimaudslip, som udgør ca. en tredjedel af det samlede danske udslip, er steget med 40 procent fra 1990 til 2019. I dette årti vil det med de nuværende politiske tiltag ikke lykkes at få udslippet ned med så meget som et eneste gram. Det risikerer derimod at stige lille smule i forhold til i dag.

Facit i 2030 er derfor, at udslippet vil være steget med 40 procent sammenlignet med 1990, viser opgørelsen. Den er udarbejdet af professor Otto Anker Nielsen, der leder DTU’s transportforskning, og den omfatter vel at mærke ikke fly til udlandet eller international skibsfart.

»Transportsektoren står med en massiv udfordring. Hvad enten det så ender med en stigning eller status quo med de gennemførte politiske tiltag, er det meget langt fra et mål om 70-procent-reduktion«, fremhæver Otto Anker Nielsen.