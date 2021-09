Bøvsende køer betyder bekymrende mere for klimaet, end vi tror

Allerede nu står dyr og heraf især kvæg og svin for over 30 procent af det danske udslip af drivhusgasser. Og hvis man følger FN’s anbefalinger og ser på, hvad der udledes nu og her, er andelen over 43 procent.

Det viser nye tal, som Greenpeace har beregnet for Politiken ud fra Danmarks officielle klimaregnskab og tal fra FN’s Klimapanel. Problemet er den kraftige drivhusgas metan, der udledes via især kvægs fordøjelse, og som set over 20 år giver 84 gange så stor opvarmning som CO 2 .