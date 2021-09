Pivutætte biogasanlæg sender potent drivhusgas ud i atmosfæren

De danske biogasanlæg, som modtager den højeste statsstøtte til at producere grøn energi, lækker den potente drivhusgas metan. Verdens formodentlig største kortlægning af utætheder i biogasanlæg, som rådgiverfirmaet Rambøll sammen med DTU har udført for Energistyrelsen, viser, at omkring 2,5 procent af produktionen af metan ganske enkelt siver ud af anlæggene.

»Det overrasker mig. Min forventning var, at branchen selv havde ageret«, siger professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, en af Danmarks førende forskere inden for landbrugets klimabelastning.

Hans bemærkning skyldes, at en mindre undersøgelse allerede for seks år siden viste, at 4,3 procent af metanet forduftede fra utætte biogasanlæg. Dengang lovede branchen bod og bedring, og siden viste en ny undersøgelse betydeligt lavere udslip. Derfor regner Energistyrelsen i sine fremskrivninger kun med, at 1 procent af metanet går tabt.