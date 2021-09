920 kroners el-rabat til danskerne får klimaeksperter til at korse sig

Det modarbejder den grønne omstilling, når regeringen vil gøre strøm billigere. Sådan lyder advarslen fra flere eksperter, efter at reformpakken ’Danmark kan mere’ lægger op til at sænke elafgiften med 23 øre per kilowatttime. Det svarer til, at en gennemsnitsfamilies årlige elregning bliver 920 kroner billigere.

»Forslaget gør det udelukkende sværere at opnå den danske 70-procent-målsætning«, siger professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet.

Regeringen henviser til, at en stadig større del af danskernes strøm kommer fra vindmøller og solceller, og mener, at »tiden er løbet fra de meget høje afgifter på el«. Skatteminister Morten Bødskov (S) fremhæver, at elproduktionen i Danmark »i stigende grad er baseret på vedvarende energi«, og at forslaget »styrker elektrificeringen«.