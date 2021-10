Aalborg Universitet: Her er den billigste vej til at nå klimamålene

Fjernvarmen dækker i dag omkring halvdelen af varmebehovet i Danmark. Men potentialet for grøn varme er langt større, hvis man udnytter den stigende mængde overskudsvarme fra datacentre og andre virksomheder. Desuden kan der hentes meget mere varme op af jorden i form af geotermi, så fjernvarmen bør udbygges til at dække omkring to tredjedele af varmebehovet i 2045.

Det er hovedkonklusionen i rapporten ’Varmeplan Danmark 2021’ fra Aalborg Universitet. Her har et hold forskere analyseret, hvor det giver mening at udbygge fjernvarmen, og hvor meget fjernvarme der realistisk kan leveres fra grønne kilder som overskudsvarme, geotermi og eldrevne varmepumper.