»Jeg ville jo ikke vide, hvad fanden jeg skulle gøre, hvis der kom en vognmand og hentede alle mine køer i næste uge«

Landbrugsaftalen

Det brede forlig, som Folketinget indgik mandag, skal mindske landbrugets udslip af drivhusgas.

I aftalen indgår et bindende krav om 55-65 procent reduktion frem mod år 2030.

Flere tiltag til at nedbringe udslippet af drivhusgassen metan sættes i værk med det samme, herunder at tilsætte fedt til køernes foder og at få gyllen hurtigere ud af staldene.

Hver gård skal i fremtiden føre et klimaregnskab, som for eksempel kan bruges til at indføre en afgift på udslippene.

