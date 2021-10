Klimaregnskaber i landbruget kan blive et mareridt

De færreste landmænd har stor lyst til at gå ud og få hver enkelt ko til at puste i en ballon for at se, hvor meget metan dens bøvser udleder. Eller måle luften over en mark hver uge for at se, hvor meget lattergas eller CO 2 , der undslipper.

Alligevel er en af hjørnestenene i denne uges landbrugsaftale, at der skal udvikles en måde at kortlægge på, hvad hver enkelt bedrift udleder. Initiativet er så vigtigt, at Folketinget har afsat 249 millioner kroner til det i resten af året og de næste tre år: Nu skal det gå hurtigt med at lave de såkaldte bedriftsregnskaber for klima – også blot kaldet klimaregnskaber.