Mette Frederiksen udspurgt om klimakamp på CNN fra Indien

Statsminister Mette Frederiksen (S) gav mandag et længere interview til den amerikanske tv-station CNN under sit officielle besøg i Indien. Statsministeren svarede på en række spørgsmål fra CNN’s Christiane Amanpour om navnlig klimakampen.

Til de første spørgsmål om, hvorvidt krisen mellem Kina og Taiwan vanskeliggør forberedelserne til det kommende klimatopmøde - COP26 - i Glasgow, svarede statsministeren:

»Det har afgørende betydning, at alle nu har fokus på klimaet. Der er en lang række vigtige spørgsmål, der må vente. Klimatopmødet og dets resultater må have forrang. Klimaet er vores vigtigste og største udfordring, og vi må koncentrere os om det«.

Amanpour, der interviewede statsministeren via video fra CNN’s studier i USA, spurgte om Mette Frederiksens vurdering af Indiens indsats i klimakampen.

»Indiens regering har en meget indsigtsfuld og grøn tankegang, og vi har et godt bilateralt partnerskab, hvor Danmark har nye grønne teknologier, teknisk formåen og ekspertise, som vil kunne gøre en stor forskel for Indiens udvikling. Men vi er alle i en vanskelig situation, og vi har forskellige udgangspunkter. Det er vigtigt at forstå og respektere dette. Men det afgørende er, at vi ikke har ikke noget valg. Alle ved, at vi må handle hurtigt nu og sikre en grøn omstilling. Dette giver os faktisk også en enestående chance for at handle sammen og vinde bred opbakning – også fra de unge generationer. Alle må forstå, at det nødvendigt, at vi handler sammen. Det er ekstremt svært, men vi har ikke noget valg. Og det står også klart, at vi i de rige lande må betale mest«.

I CNN-interviewet blev der sluttet af med et spørgsmål om den danske udlændingepolitik. Amanpour sagde, at Danmark har vakt opsigt med en hård linje i udlændingepolitikken, og hun spurgte om, hvorvidt statsministeren frygter, at velfærdsstaten kan blive undergravet og humanitære hensyn tilsidesat.

»Lad os være ærlige og erkende, at det europæiske asylsystem ikke fungerer. Det er kun de stærke og dem med penge, der i dag når til Europa, og mange af dem er ikke asylansøgere. Det er hovedsageligt menneskesmuglere, der får noget ud af denne udvikling. Europa vil efter min mening kunne hjælp langt flere mennesker i deres nærområder i stedet for at se på, at så mange kommer hele vejen til Europa for blot at at blive sendt tilbage«, svarede Mette Fredriksen.

Hun afslutter sit officielle besøg i Indien tirsdag.

ritzau