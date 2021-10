Rapport: Omstilling til ren energi går alt for langsomt

Den globale omstilling til vedvarende energikilder går alt for langsomt i forhold til at opfylde klimamål, advarer Det Internationale Energiagentur (IEA) om i sin årsrapport, World Energy Outlook, der er offentliggjort onsdag.

»Vi investerer ikke tilstrækkeligt til at opfylde fremtidens energibehov, og usikkerheden skaber grobund for en ustabil periode i tiden, som kommer«, siger IEA’s leder, Fatih Birol.

»De sociale og økonomiske fordele ved at øge tempoet i overgangen til ren energi er store, og omkostningerne ved at lade stå til er enorme«, siger han.

IEA’s årsrapport, der traditionelt indeholder anbefalinger til den private og offentlige sektor, bliver offentliggjort få uger før, at klimatopmødet COP26 begynder i Glasgow i Skotland. På COP26 vil landene komme under pres for at forpligte sig til at tage konkrete tiltag for at begrænse den globale stigning i temperaturen til 1,5 grader i forhold til temperaturen før industrialiseringen. Det lovede hovedparten af verdens lande at gøre, da de underskrev den aftale, der blev indgået på klimatopmødet i Paris i Frankrig i 2015.

Der skal bruges mange flere penge

Ifølge IEA er der et højt tempo i udbygningen af vedvarende energi, og salget af biler, som kører på strøm i stedet for benzin eller diesel, satte rekord i 2020, men det er der en grund til:

»Fremgangen for ren energi er stadig alt for langsom til at bringe de globale udledninger i et vedvarende fald«, lyder det fra IEA.

Ud over politisk vilje skal der ifølge IEA først og fremmest en masse penge til for at opfylde målet. Energiagenturet har regnet sig frem til, at investeringer i vind- og solenergiprojekter og infrastruktur skal mere end tredobles de kommende 10 år, hvis temperaturstigningen skal holdes under 1,5 grader.

»Hvis vejen forude kun er belagt med gode intentioner, så bliver det virkelig en ujævn tur«, skriver IEA.

ritzau