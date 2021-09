Med nyt klimaprogram viser Mette Frederiksen, at hun er umulig at binde til masten

Mette Frederiksen (S) havde allerede tirsdag præsenteret hovednyheden, at regeringen vil forhandle samtlige aftaler om det danske klimamål senest i 2025. Det var mere end blot et udtryk for, hvem der bestemmer, at hun i går overlod det til klimaminister Dan Jørgensen (S) at samle detaljerne op over pressen.

Mindst lige så sigende var statsministerens valg af, hvor hun offentliggjorde årstallet. Det skete på Dansk Industris topmøde. Netop Dansk Industri er den stærkeste modstander af det værktøj til at banke udslippene ned, som næsten alle andre organisationer og eksperter peger på som det allervigtigste: En høj afgift på at udlede CO 2 , som vil gøre grønne teknologier mere attraktive.