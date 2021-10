»Det er spil for galleriet«: Store klimasynderes løfter skuffer eksperter

Både Kina, Australien og Saudi Arabien har løftet sløret for nye klimamål. Målene er for uambitiøse og uforpligtende og nok mest et forsøg på at gå fri ved klimatopmødet i Glasgow, der skydes i gang søndag, siger ekspert.