Udbud af havvindmøllepark afgjort ved lodtrækning

Det bliver selskabet Thor Windfarm I/S, der vinder udbuddet om at anlægge og drive den kommende Thor Havvindmøllepark ved den jyske vestkyst. Det oplyser Klima-, Energi og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse onsdag.

Udbudsprocessen har været usædvanlig på den måde, at flere selskaber tilbød at betale 0,01 øre pr. produceret kilowatt-time til staten, og dermed måtte der lodtrækning til. Her vandt Thor Windfarm – der er et datterselskab af den tyske energikoncern RWE – og dermed er der givet startskud til processen med at opføre den store havvindpark med en kapacitet på 1 gigawatt.

Det svarer til den mængde energi, som 1 million husstande eller 1,6 million elbiler forbruger. Forventningen er, at vindmølleparken står færdig inden udgangen af 2027.

Resultatet betyder, at andre energiselskaber som Ørsted, Vattenfall og CIP må sige farvel til en potentiel ordre. De får en ny chance, når der senere bliver udbudt nye havvindparker i Nordsøen og ved Bornholm.

Ritzau