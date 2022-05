10.000 vindmøller på højde med Storebæltsbroens pyloner: Topmøde skal tidoble grøn strøm fra Nordsøen

Fire lande underskriver onsdag i Esbjerg en erklæring om at bygge op med 10.000 kæmpevindmøller til at levere halvdelen af den energi fra havet, som EU får brug for i 2050.