Kineserne ser japansk porno: Det er så langt fra virkeligheden, som man kan komme Det er for at få afløb, at kineserne søger mod de overdrevne universer med rumvæsener og lange fangearme, vurderer avisen South China Morning Post.

FOR ABONNENTER Deres kønsorganer er overdrevet store. Nogle har sex med rumvæsener, der har enorme behårede fangarme. Piger kan være udstyret med penisser og er i nogle tilfælde så unge, at de næppe er teenagere endnu. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind