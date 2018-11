Modehus trak vulva tilbage, men sagaen om tørklæde til 7.000 kr. fortsætter Hvis man ønsker at ligne en vaginalfødsel i løbet af vinteren, viser der sig at være flere muligheder.

For en måned siden trak det italienske modehus Fendi dette 7.000 kroner dyre tørklæde tilbage fra handlen. På det tidspunkt var fotoet for længst gået viralt, og på de sociale medierne så alle det samme: en let behåret vulva. Nogle korsede sig og kaldte det »rædsomt«, mens andre retorisk spurgte, hvordan tørklædet mon ville se ud med et hoved stikkende ud? Ville vinteren bliver tre måneders konstante presseveer?



På den britiske avis The Guardian tog man grundigt tørklædet under behandling. Kvinder bør jo være stolte af deres kroppe, der er ikke noget at skamme sig over, pointerede en skribent, men fortsatte:

»Jeg overvejer, om ikke der findes en mellemting mellem at skamme sig over sin vulva og at bære en stor kopi af den rundt om sin hals?«.

I samme avis diskuterede man desuden selve hudfarven, og man stillede det oplagte spørgsmål: Fandtes vulvatørklædet – ligesom i tilfældet med emojis – også i andre hudfarver? Svaret var nej. Det fandtes i to andre farver, men her var vi ovre i en mørk blå og dyb rød.

Hvad man internt i Fendi tænkte om hele affæren, står stadig hen i det uvisse – de dage, fotoet af tørklædet gik viralt, valgte modehuset at poste et foto af Frihedsgudinden med en ordentlig Fendi-taske kastet over sin højre skulder, hvilket ærligt talt var lidt svært at dybdetolke på.

Men nu, da vinteren for alvor nærmer sig, og vi har cruiset efter tørklæder, må vi bare konstatere: Hos Fendi findes tørklædet p.t. i en lidt mere behåret variant (som derfor har knap så synlige kønslæber) i flere forskellige hudfarver såsom sort (til ikkehvide?) og tre forskellige grå nuancer (til det grå guld?). Et vintertip er hermed givet videre. Selv tak.