Kom med ind i den (måske) mørkeste bygning i verden I Sydkorea er der en bygning, der opsluger 99 procent af alt sollys.

Der er mørkere end mørkt inde i pavillonen, der er blevet opført i den sydkoreanske Pyeongchang i anledning af Vinter OL, som løber af stablen lige nu. Måske er det den mørkeste bygning i verden, skriver den britiske avis The Guardian, der har besøgt bygningen, som er så sort, at den sluger 99 procent af alt dagslys.

Så sort kunne du måske godt tænke dig, at der kunne blive hjemme i dit soveværelse, men det vil næppe ske foreløbig.

Foto: Luke Hayes/Hyundai

Bygningen, der er skabt til det sydkoreanske bilfirma Hyundai, er blevet behandlet med det supersorte materiale Vantablack S-VIS, som ellers kun må bruges af den britiske kunstner Anish Kapoor. Han fik fremstillet materialet i 2014 og har ophavsretten til det, men har givet den britiske arkitekt Asif Khan tilladelse til at bruge det til bygningen i Sydkorea.

Bygningen betegnes som verdens største »nanostruktur« og det kulfiberbaserede materiale får pavillonens indmad til at fremstå som et stort sort hul a la dem, vi kender fra rummet. Materialet skaber altså et optisk bedrag, men er også eminent, fordi det fjerner enhver form for lys, hvilket betyder,,at det er godt, hvis man skal bruge teleskoper for at kigge langt ud i verdensrummet.

Foto: Luke Hayes/Hyundai

Arkitekten Asif Khan er kendt for at eksperimentere med sine bygninger, og til OL i 2014 skabte han verdens første »selfiebygning« med en facade, der smeltede sammen med publikums ansigter.

»Arkitektur er altid 50 år efter den teknologiske udvikling«, siger Asif Khan til The Guardian. »Men til sidst bliver materialer, der er udviklet til biler eller rumfart, integreret i vores bygninger«.

Pavillonen i Pyeongchang er et eksempel på, at man ikke behøver vente 50 år med at få de nye materialer og teknikker over i arkitekturen. Det kræver bare, at nogen vil, og at de kan se et formål med det. Vantablack S-VIS kommer ikke i håndkøb foreløbig, men nu har Khan da slået et slag for det sorte materiale.