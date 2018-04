En blå ringborg kan beskytte vikingeskibshallen Vikingeskibsmuseet har fået tegnestuen Norrøn til at tegne en formet cirkel rundt om Vikingemuseet, der skal modvirke nedslidning og leve op til politiske ønsker om at skabe noget »i vikingestil«.

Det ligner et columbusæg lagt i landskabeligt elegante linjer af tegnestuen Norrøn. Roskilde Kommune ønsker sig bedre rekreative arealer ved Fjorden, Vikingeskibsmuseet ønsker at udvide sine aktiviteter, og deres vikingeskibshal har længe været plaget af smuldrende beton, truslen fra stigende vandstande og kulturpolitiske vinde fra DF, der ikke bryder sig om hallens fredede arkitektur, men ønsker sig noget »i vikingestil«.

Den klare løsning, Norrøn har fundet på, er at lægge en promenade formet som en cirkel rundt om Vikingemuseet med et hævet vandbassin foran Vikingeskibshallen og fri indsejling til havnen.

Det landskabelige greb udvider vikingemuseets havn og binder dets forskellige bygninger sammen i en stram struktur, der peger tilbage på vikingetidens ringborge.

I anlægget er tænkt en stærk stormflodssikring, der kan hæve sig i tilfælde af vandstigning. Sådan kan et nødvendigt teknisk anlæg få større værdi ved at koble det med rekreative kvaliteter.

Ringborgen vil skabe en ny attraktion i området, udvide og samle museets aktiviteter i en historisk klar identitet og samtidig give fjorden en tiltrængt stormflodssikring.

Norrøn har tegnet forslaget for Nationalpark Skjoldungernes Land og Innovationsfonden som et rent ideprojekt – dvs. at det blot er en belysning af områdets muligheder og ikke et projekt, nogen står for at ville bygge. Medmindre de mange interessegrupper kan se fornuften i at forene deres ønsker og slår deres kasser sammen i et samlet cirkelslag.