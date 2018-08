Sverige banker Danmark 2-0, hvis arkitekturformidling er en nationalsport Der er klasseforskel mellem dansk og svensk arkitektur, mener svensk professor.

Tidligere kiggede Sverige misundeligt på niveauet i dansk arkitektur og formidling. Men det gør professor emeritus Claes Caldenby ikke længere. I en anmeldelse af det svenske arkitektur- og designcenter ArkDes’ nye udstilling ’Public Luxury’ i det svenske fagtidsskrift Arkitektur, sammenligner han direkte ArkDes med Dansk Arkitektur Center, hvor man for nylig har åbnet boligudstillinngen ’Welcome Home’ i nye rammer tegnet af OMA.

Det eneste, de to udstillinger har til fælles, skriver han, er, at de foregår på engelsk. »Ellers er der klasseforskel«.

Entreen er blevet gjort ekstra indbydende på ArkDes med en lokkende feminin portal skabt af kunstneren Åsa Jungnelius. Det er noget andet i Dansk Arkitektur Centers nye hus, Blox, tegnet af OMA, påpeger Caldenby: »Når man først finder indgangen, ligger den i et mørkt hul nede i kælderen på nordsiden. Udkigget til vandet er okkuperet af markedskræfterne i form af et fitnesscenter. 1-0 til Sverige«. Han fremhæver, at udstillingen i ArkDes tør vise, at arkitekter og designer har indset, hvad politikerne ikke har, at det offentlige rum kan rumme modsætninger, der ikke skal ophæves, men leve side om side.

»ArkDes begiver sig ind på politiske spørgsmål, lidt forsigtigt, men dog med en vilje til at gøre en forskel ... ’Welcome Home’ er en rodet udstilling uden tydelig pointe. 2-0 til Sverige«.