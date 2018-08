Københavns bykonge siger farvel til en rigere, men mere opdelt by Tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen er om nogen manden bag Københavns forandring fra nedslidt metropol til en succesfuld, men også skævvredet hovedstad, skriver Karsten Ifversen i denne kulturkommentar.

Ingen er alene om at bygge en by. Den er resultat af tusindvis af viljer, planlægning og tilfældighed, men skal man pege på én person, der har været vigtigere end nogen andre for udviklingen og genrejsningen af København gennem de seneste 30 år, er det Jens Kramer Mikkelsen, eller bare Kramer, som han kaldes.

Matematik- og dansklæreren fra Østerbro tiltrådte blot 37 år gammel som Københavns overborgmester i 1989 på et tidspunkt, hvor hovedstaden var nedslidt, forladt og direkte på vej mod økonomisk ruin.

Søværnet skulle flytte ud, og den private industri i havnen var under afvikling, mens erhvervslivet tøvede med at investere.

Bystyret havde været mere optaget af at skaffe tag over hovedet til de mange arbejdsløse, pensionister og studerende end at tiltrække nye arbejdspladser og skatteydere, der kunne skæppe i kommunekassen.

En blå socialdemokrat

Kramer fortæller altid om, at der dengang kun var én kran, der svingede over byen – den på Kalvebod Brygge, man kunne springe elastikspring fra.

Men Kramer sprang selv ud i en elastik, da han lavede en plan, der blev opkaldt efter filmen ’I seng med fjenden’.

Han er en blå socialdemokrat, der ikke er bange for at arbejde på tværs af det politiske spektrum, og samarbejdsviljen har været hans adelsmærke.

Kramer var nødt til at gøre byen attraktiv for private investorer og velhavende skatteydere.

Ideen var, at man skulle bygge Ørestad, et helt nyt erhvervsområde, hvor virksomhederne kunne få lige så store domiciler som i forstæderne, bare lige ved siden af lufthavn og motorvej og tillige serviceret af en lynhurtig metro til centrum.

Jens Kramer Mikkelsen fik Folketinget med på at lade staten lægge ud for metroen, som kunne betales tilbage gennem salg af byggegrunde i havnen og på Fælleden.

Modellen førte til stærkt kritiserede byudviklinger som Kalvebod Brygge og flere byplansfadæser i Ørestad, men det er også en byudviklingsmodel, der har haft usvigelig økonomisk succes.

Hovedstaden har rejst sig af ruinen, den har fået 100.000 flere indbyggere, en velhavende befolkning, og på flere områder er den et internationalt forbillede.

Fik om muligt endnu mere magt

I 2004 trak Kramer sig fra overborgmesterposten og blev i stedet direktør i Ørestadsselskabet, der i 2007 blev splittet op i Metroselskabet og By & Havn, hvorfra han fratræder i dag.

Her har han om muligt haft endnu større magt end som overborgmester, for skitserne til Københavns Kommunes lokalplaner er som regel tegnet i By & Havn.

Han har sikret sig, at den udvikling, han satte i gang, har kunnet fortsætte. Hvorfor være borgmester, hvis man kan være konge?

Konstruktionen med et udviklingsselskab, der ligger mellem stat og kommune uden for den gængse politiske kontrol, og hvor man kan agere næsten som et privat selskab, har givet selskabet gode konkurrencevilkår, stabilitet og handlekraft i udviklingen af byen, men har måske også medvirket til, at man ikke i tide har justeret udviklingen.

Man kan takke Kramer for at forstå, at en by er en forretning, der skal løbe rundt. Men man kan kritisere ham, hans efterfølgere i kommunen og Christiansborg for ikke i tide at se, at en bys succes ikke kun måles på dens økonomi, men også på dens sociale balance.

Pligten til at skabe høj værdi af de offentlige byggegrunde som grundlag for at betale for den dyre metro har medført en opdelt by. Ufaglærte har ikke råd til at bo i de nye bydele.