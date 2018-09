A fuck in the park: De har sex til højre og venstre i Moskvas nye park Byens myndigheder glæder sig over forlystelserne i Sarjadje-parken.

Moskva har fået sig en ny og noget uventet attraktion. Et sted at bolle om ikke udenom så dog udendørs.

Klos op ad Kreml ligger Sarjadje-parken og tager tilløb til sin etårs fødselsdag i september. Men i de forgangne 12 måneder – især dog nok de varme af dem – har den vist sig egnet til andet og mere end ensomme spadsereture og uskyldig fingerfletning. Parkens mange kroge og diskrete gemmesteder har gjort den til et yndet mål for par, der ønsker at dyrke hinanden og det, vi kalder sex, under åben himmel. Hvilket bare glæder arkitekterne, der har tegnet den, og byens myndigheder.

»Vi oplever et ikke tidligere set antal af tilfælde, hvor folk har sex her i Sarjadje-parken«, siger Moskvas stadsarkitekt, Sergej Kusnetsov, til russiske medier.

Adskillige par er, forklarer han, blevet fanget af parkens mange overvågningskameraer. I fuld gang med hinanden. Hvilket han nu bare ser som udtryk for, at parkens gæster føler sig trygge i den russiske hovedstad.

Parken er blevet fremhævet som et eksempel på ’vild urbanitet’ og blev indviet af selveste Vladimir Putin, har kostet hen ved halvanden milliard kroner og er tegnet af arkitektfirmaet med det profetiske navn Diller Scofidio + Renfro, som tidligere har gjort sig bemærket med High Line i New York, The Broad i Los Angeles og for tiden arbejder på en udvidelse af Museum of Modern Art i New York.

Hvor parken ligger, stod førhen en kolos af et hotel med 3.000 værelser. Et levn fra sovjettiden. Nu er matriklen udstyret med amfiteater med glasoverdækning, blomsterprydede terrasser, grønne bakker med storslået udsigt over byen og en gangbro, der rejser sig 70 meter over floden. Det er da lige til at blive glad af. I låget. Og mere sydligt på kroppen.