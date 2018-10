Tårnets tykkelse er æstetisk motiveret. Indeni rummer det blot et tyndt skorstensrør. Fisker kendte sine virkemidler. Dets fladeafskæring giver et punkt, hvor den nye tilbygning, hallen til højre, kan spejle sig i det gamle anlæg. De aflange vinduer kommer også fra Fiskers skole, men at hobe dem op i et hjørne er en ny ide.