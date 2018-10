Arkitekturredaktøren: Med ordet ghetto har politikerne skabt en kategori, hvor man automatisk får ret til at smadre kulturarv De almene boligområder i Danmark er under pres, ikke bare af sociale spændinger indefra, men også fra politisk side, hvor politikere overgår hinanden i at gå radikalt til værks for at ændre på identitet og beboersammensætning gennem nedrivning, udflytning og ny arkitektur.

FOR ABONNENTER Det spektakulære byrum Superkilen landede i 2012 på ydre Nørrebro som en forvandlingskugle, der skulle skabe ny identitet til en belastet bydel. Det gjorde den med en vældig støj. Den har fået opmærksomhed i hele verden. Og folk rejser til for at se dette spraglede cirkusnummer af et byrum, notorisk for sin ophobning af blandet inventar fra mere end 50 lande, der skal repræsentere bydelens etniske blanding, og sin røde belægning, som ikke kan tåle at stå udenfor, men falmer i solen og bliver glat i regnvejr. Nu er det under udbedring.