Arkitekturredaktøren: Det er godt, at politikerne giver Bjarke Ingels modstand

Det er ikke hver dag, diskussionen af ny arkitektur bliver aktuelt nyhedsstof. Men det blev det, da Københavns Borgerrepræsentation uden at kende afsenderen afviste lokalplanen til et nyt hovedkvarter i Nordhavn for Bjarke Ingels’ tegnestue, BIG.

Forslaget ligner ellers på mange måder et BIG-hus til forveksling:

Der er en ydre gangforbindelse, der ligger som en begrønnet spiral omkring huset. Det kender man fra 8tallet og fra et forslag til en skyskraber i New York. Det med at stable store byggeelementer forskudt kender man fra rigtig mange af deres projekter f.eks. facaden på kraftværket Amager Ressource Center, almenboligerne på Dortheavej i Nordvest og deres flydende ungdomscontainerboliger, som tegnestuen da også garnerer en af illustrationerne med som reference.

Illustration:: BIG BIGs bud på eget hovedkvarter i København.

Det ligner altså noget, man har set før fra tegnestuens hånd, bare skaleret ned i en størrelse, hvor byggeklodserne måske bliver lovlig store og bygningsformen dermed lidt for kluntet. Især altangangens kileformer syner lidt tunge i enden. Sikkert fordi de skal kunne meget. Tegnestuen er jo mere kendt for at stable og koble umage funktioner til nye bykvaliteter end for sit æstetiske raffinement.

Illustrationerne bliver automatisk lidt fattige, når de på den ene side er fotorealistisk detaljerede og på den anden side blot skal angive princippet i bygningen: En spiralerende åben lagerbygning for stablede arkitekter, der udadtil ser ud, som om den er sat sammen af containerstore betonbyggeelementer, der hviler på enden af hinanden.

Byen er alles ansvar

Meget vil kunne hentes i udførslen, men bygningens overordnede fremtoning på illustrationerne imponerer ikke. De er ikke så appellerende.

Selv om trappeforbindelserne mellem forskudte niveauer kan minde om ramperne i Søfartsmuseet i Helsingør, er det nok først indefra, at man vil se bygningen som mere original. Udadtil prøver den både at falde i et med havnens lagerbygninger med sine horisontale vinduesbånd og slå lidt fra med sit niveauspring, sin spiralgang og sin blottede beton.

Den konservative politiker Jakob Næsager tør som den eneste stå ved, at han dømmer den ude på æstetiske præmisser. Og det kan jeg godt have sympati for. At politikere begynder at forholde sig til æstetik. Det er ikke kun en fagsag, hvordan vores byer og byrum tager sig ud. Det er alles ansvar. At kalde det »historisk grimt« er uden for rammen, men det ser omvendt heller ikke ud til, at harmonisk fremtoning har stået på arkitekternes tjekliste.

Og det er bestemt bedre at trutte rent end at dække sig ind under en falsk teknisk forklaring om, at beton ikke er et klimavenligt materiale, som Enhedslisten og Radikale Venstre putter deres bekymring for den ret beset lille bygning under.

Vi må håbe, den æstetiske bekymring også vækkes, når der for alvor bliver brug for den: Når BIG’s design til det forhåndsgodkendte 280 meter høje H.C. Andersen Adventure Tower fremvises.