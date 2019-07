København får nyt kulturhus til tocifret millionbeløb

Med meterhøje glaspartier lige ud mod Naturpark Amagers grønne slette og områder i stueplan, der indbyder til leg og ophold i flere niveauer, skal et nyt kulturhus invitere til fællesskab i den nybyggede og boomende bydel Ørestad Syd.

I de kommende 10 år bliver der bygget 4.500 nye boliger i området, og indbyggertallet forventes at vokse til det tredobbelte, så der i 2026 vil bo 13.000 i Ørestad Syd.

Derfor vokser behovet for institutioner – også de kulturelle af slagsen – og grundejeren, By & Havn, opfører nu et 10-etagers byggeri med navnet Byens Hus, som skal rumme både 6.700 kvadratmeter med 85 boliger, 2.200 kvadratmeter til daginstitutioner og et egentligt 2.500 kvadratmeter stort kultur- og fælleshus for områdets beboere.

Leben som attraktion

Byens Hus bliver opført for enden af Asger Jorns Allé i Ørestad Syd ganske tæt på det verdensberømte Bjarke Ingels-byggeri 8Tallet. Planerne byder på terrasser, café og uderum, så livet kan flyde frit mellem inde og ude på flere niveauer, og tanken er, at husets leben af mennesker skal blive en attraktion i sig selv. At en strøm af mennesker store dele af døgnet omkring Byens Hus skal give Ørestad Syd puls.

Efter borgermøder gav tre tegnestuer deres bud på husets udformning, og vinderen af konkurrencen blev AART Architects. Efter sommerferien vil By & Havn igen inddrage borgere og interessenter i arbejdet med den mere detaljerede indretning af Byens Hus. Huset skal efter planen stå klar til indvielse i 2021.

Mens Ørestad Syd fortsat er en byggezone, har By & Havn i øvrigt sat gang i et større forskønnelsesprojekt. Her får ubebyggede grunde et grønt makeover, så de bliver dækket af græs og blomster som midlertidige byrum i stedet for at stå hen som triste og tomme felter med skrald og støv.