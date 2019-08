Danmarks største nybyggede kvarter i træ skal ligge på den omstridte Amager Fælled

Amager Fælled.

Alene navnet har i et par år nok kunnet fremkalde nervøse trækninger i overborgmesterens sekretariat på Københavns Rådhus og på kontorerne i udviklingsselskabet By & Havn.

For det var her, politiske benspænd og lokale naturforkæmperes ihærdige modstand kort før kommunalvalget i 2017 væltede planerne om et nyt boligområde på en gammel strandeng og kastede hovedstaden ud i storslagsmål om alternative placeringer til de tusinder af boliger.

Når 2.000 af dem nu endelig skal opføres et par hundrede meter længere mod vest på fælleden, bliver det som Danmarks største træhusby.

Det fremgår af det program til den kommende arkitektkonkurrence for en masterplan for området, som fredag aften blev udskrevet af By & Havn og Pension Danmark, der sammen har stiftet projektselskabet bag Vejlandskvarteret, som den nye træby indtil videre kaldes.

»Byggeri i træ er interessant, fordi det reducerer det miljømæssige aftryk i forhold til traditionelt byggeri. Det bliver derfor også en del af arkitektkonkurrencen, hvordan der kan bygges bæredygtigt med træ«, siger administrerende direktør i Pension Danmark Torben Möger Pedersen.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), der i sin tid led lidt af et nederlag, da de oprindelige fælledplaner måtte opgives, ser nu »en fantastisk grøn københavnerbydel« for sig på den alternative grund, siger han:

»Det bliver det første kvarter af sin slags i Danmark i den skala. Kvarteret ligger midt i naturen på Amager Fælled. Derfor er det oplagt at udvikle et nyt, bæredygtigt kvarter i samspil med omgivelserne og naturen«, siger overborgmester Frank Jensen (S) i et skriftligt svar til Politiken.

Disse boliger i Lisbjerg ved Aarhus er et eksempel på bæredygtigt træbyggeri. Foto: Morten Lau-nielsen/Ritzau Scanpix

Højeste niveau af bæredygtighed

Det nye kvarter med et samlet etageareal på 219.000 m2 skal hovedsageligt bestå af boliger og skal kunne certificeres til platin, det højeste niveau af bæredygtighed i det såkaldte DGNB-system, fremgår det af materialet. Det skal være modulbyggeri, hvor alle de bærende konstruktioner af miljø-klima-hensyn skal være af træ, mens også andre især genbrugsmaterialer kan tages i brug til udsmykning af facaderne for at skabe variation. 11 hektar af det 18 hektar store område må bebygges, mens det resterende skal fremstå som natur og friareal med åbne kanter imod den omgivende fælled, lyder det blandt andet.

At valget er faldet på træ, skyldes også den forudgående borgerinddragelsesproces, anfører Anne Skovbro, administrerende direktør i By & Havn:

»Her har vi kunnet høre fra foreninger, organisationer og beboere, at de gerne så et træbyggeri i området. Det er vi glade for at kunne efterkomme, og vi ser frem til et nyt og levende, bæredygtigt bykvarter i København«, siger hun.

Er det et forsøg på at mildne de kritiske stemmer, der modsætter sig ethvert byggeri på Amager Fælled?

»Nej, det er mere en forståelse af, at det giver mening på den lange bane at bygge bæredygtigt, og her kan træ være en løsning. Vi har haft en lang proces, hvor vi har været i dialog med de stemmer – kritiske såvel som positive – som vi er stødt på i processen. Og her har vi mødt en samarbejdsvilje i forhold til at lave et bæredygtigt bykvarter. Det er vi glade for«, siger By & Havn-direktøren.

Det er dog langtfra givet, at de bæredygtige bestræbelser vil få kritikerne af byggeri på fælleden til at pakke protesterne sammen. ’Lærkesletten’ har Græsrodsbevægelsen Amager Fælleds Venner med sans for effekten døbt det alternative byggefelt ved det nuværende vandrehjem. I modsætning til strandengens årtusindgamle biotop er det nye felt dog indtil 1975 blev brugt som losseplads og er det område på fælleden, som ifølge eksperter har lavest naturværdi.